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Çelenk’ten Çanakkale zaferi mesajı

MÜSİAD Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:26
Çelenk’ten Çanakkale zaferi mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

 

Çelenk, “Anadolu topraklarında bin yıllık medeniyet macerasının neredeyse her günü kahramanlık destanına şahit olan milletimiz, 18 Mart 1915’de bir kahramanlık destanı daha yazarak, bütün dünyaya millet olma şuurunun dersini vermiştir. 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılan bir savaş döngüsünde onlarca cephede vatan savunması için savaş vermiştir. Bir savaşın kaderinin zafere dönüştüğü bu cephelerden en önemlisi düşman kuvvetlerce İstanbul’un ele geçirilmesinin hedeflendiği düşmanın bozguna uğratıldığı Çanakkale Cephesi’dir. Dünya tarihini değiştirecek bir savaşın çağrısını yaparak, Anadolu’nun her köşesinden gelen bu milletin yiğit evlatları, Vatan topraklarımızı, kara ve deniz savaşları ile bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı emsali görülmemiş bir destanın muhatabı olmuştur. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

 

Sarsılmaz Bir Cesaretin Timsali

 

Çelenk Çanakkale Zaferinin sarsılmaz bir cesaretin timsali olduğunu belirterek, “Çanakkale’de omuz omuza savaşıp, bu gün yan yana yatan kahraman vatan evlatlarımız, milletimizin bin yıllık birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.Çanakkale Zaferi, sarsılmaz bir cesaretin timsali, mertliğin bir simgesi, ecdadımızın bizlere gösterdiği bir rehberdir. Bu rehber ile Türkiye, ilelebet yavuz ve muzaffer kalacaktır.” şeklinde konuştu

 

Çelenk, “Bu duygu ve düşüncelerle, sancağın bekası için, milleti huzur ve refah içinde yaşamını devam etmesi için gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürüyen tüm vatan evlatlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum” İfadelerine yer verdi

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:26
  1. İstanbul
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  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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