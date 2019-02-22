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Çelebi’den 62 yeni doktor müjdesi

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı merkez ve ilçelerine 62 yeni doktor atanacağı müjdesini verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:13
Çelebi’den 62 yeni doktor müjdesi

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı merkez ve ilçelerine 62 yeni doktor atanacağı müjdesini verdi.


Gönderdiği mesajlarla yaptığı çalışmaları halka ileten Ekrem Çelebi, son çektiği SMS ile Ağrı merkez ve ilçelerine 32’si uzman doktor olmak üzere 62 yeni doktor ataması müjdesini paylaştı. Uzun süredir beklenen bu atamalar vatandaşları oldukça sevindirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:13
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