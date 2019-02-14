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Çelebi: "Türkiye dış ticaretinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:07
Çelebi: "Türkiye dış ticaretinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimini makamında kabul etti. Topçu, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Çelebi ve Danışma Kurulu Üyeleri Atilla Şahin, Süleyman Yolcu ve Gökhan Fikirli’den ülke dış ticaretinde yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözümleri konusunda bilgi aldı. Dernek başkanlarını ve yönetimlerini milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Topçu, "Devletlerin ve toplumların gelişmişlik ve yüksek demokrasiye sahip olma seviyesinin ölçüsü olan sivil toplum kuruluşlarımız bu alanlarda hayatımıza önemli katkılar sağlıyorlar. STKlarımız ekonomiden kültüre ve sosyal hayatta, birliğe ve yardımlaşmaya katkı sağlamanın yanında, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetişmesine, aynı zamanda vatandaşlarımızın bilinçlenmesine de önemli katkılar sağlıyorlar. STK’larımızın çalışmalarında veya sorunlarının çözümünde her zaman yanlarındayım” diye belirtti.



"Türkiye dış ticaretinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlıyoruz"


Gümrük müşavirliği mesleğini tanımlayan Aslıhan Çelebi ise "Gümrük müşavirleri Cumhuriyetten önce 01 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren talimatname ile kurulan ilk belgeli meslek grubudur. 2000 yılında Gümrük Kanunu ile Gümrük Komisyonculuğu olan meslek adı Gümrük Müşavirliği olarak değişmiştir. Şu anda da Tüm Türkiye’de Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de bulunan Gümrük Müşavirleri Derneklerine bağlı beyaz yakalı 100.000 kişi aileleri ile birlikte 500.000 kişi olan, Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 92’sinin beyanını yapan, çok göz önünde olmayan ancak özellikle ihracat işlemlerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayan meslek mensuplarıyız” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin son yıllarda dış ticaret alanında çok önemli aşamalar kaydettiğini belirten Çelebi,"Ülkemizde 2023 yılı için iddialı hedefler ortaya konmuştur. Gümrük müşavirlerinin bugünkü örgütlenme biçiminin bu hedeflerle uyumlu hale getirilmesiyle ilgili girişimlerimizi ve elde ettiğimiz verileri Başdanışmanımız Yalçın Topçu’ya ilettik. Bizi kabul ettikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:07
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