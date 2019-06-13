Celal Uzunkaya'dan İstanbul emniyetine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 11 Haziran'da İstanbul'da yapılan "Güvenlik, Terör, Asayiş ve Göç Planlama ve Değerlendirme Toplantısı"na Uzunkaya da katıldı.

Toplantı sonrası Genel Müdür Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Uzunkaya'yı tören mangası eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve il emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri karşıladı.

Uzunkaya, müdürlerle yaptığı toplantıda, yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi alarak kentin emniyet ve asayiş durumunu değerlendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı terör ve narkotik operasyonları ile asayiş uygulamalarından dolayı Çalışkan'ı tebrik eden Uzunkaya, bekçilerin etkili ve verimli çalıştırılmasında da en başarılı ilin İstanbul olduğuna dikkati çekti. Uzunkaya, bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kullandığı "Bekçi Takip Sistemi"nin diğer illerde de uygulanması gerektiğine değindi.

Ziyaret kapsamında bir dizi denetimlerde de bulunan Uzunkaya, günlük 30 bin ihbarın geldiği 155 Polis İhbar Hattı'nı aradı. Telefonuna 3 saniyede cevap verilmesini memnuniyetle karşılayan Celal Uzunkaya, bu sürenin rekor olduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında il emniyet müdür yardımcıları ile terör, asayiş ve narkotik gibi operasyonel şubelerin müdürlerine hitap eden ve brifing alan Uzunkaya, yaklaşan seçimlerde alınması gereken tedbirlerle ilgili talimatlar verdi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, İstanbul'un bin 900 noktasından 7 bin 600 kamera ile kalitesi yüksek gece görüntü alabilen ve bu görüntüleri anlık göndermeye elverişli Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Merkezi'ni de ziyaret etti.

Ziyaret sonrası, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri" anısına bastırılan albüm hediye edildi.