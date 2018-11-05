Celal Şengör'den skandal sözler: Osmanlı Balkan devletiydi, Anadolu'yu sömürdü

Tarih Notları için Selim Öztürk'e röportaj veren Prof. Dr. Celal Şengör, "Bakın Anadolu şunu unutuyor. Osmanlı bir Balkan devletiydi. Anadolu da bir Osmanlı sömürgesiydi bunu hiç kimse unutmasın. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi Balkanlar'dı. Osmanlı'nın konuştuğu dil Balkan diliydi. Balkanlar kaybedilince Osmanlı aklını kaybetti." dedi.