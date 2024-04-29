Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?

Bir TV kanalında konuşan Celal Şengör, Benim ahlak kavramım yok diyerek şöyle konuştu;

“Benim bir kızım olaydı. Bir adamla yataydı söyleyeceğim tek bir şey aman dikkat et herifin AİDS’si olmasın. Ona bunları söylerdim. Benim namus falan gibi kavramlarım yok benim. Bir kadının gidip seni boşayıp başkasıyla evlenmesi senin kızın başka bir erkekle yatıp kalkması senin namusuna nasıl dokunuyor bu namus nedir yahu ben bunu anlayamıyorum” dedi.