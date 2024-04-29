Celal Şengör bir b.k daha yedi! Benim NAMUS diye bir kavramım yok. Karının ya da kızının başka bir adamla yatması senin namusuna nasıl dokunuyor?
Bir profesör ünvanlıyla TV programlarına katılan sapık profesörün yediği b.klar sınırı aştı. Öğrencisinin eteğini kaldırıp kıçına tokat attığını, kendi dışkısını kaşıkla yediğini canlı yayınlarda utanmadan anlatan, Mustafa Kemal’in annesinin heykelinin önünde secde eden Celal Şengör, şimdi de namus konusunu diline dolayarak Türk toplumunun ahlak kavramını ayaklar altına alan sözler sarf etti.
Bir TV kanalında konuşan Celal Şengör, Benim ahlak kavramım yok diyerek şöyle konuştu;
“Benim bir kızım olaydı. Bir adamla yataydı söyleyeceğim tek bir şey aman dikkat et herifin AİDS’si olmasın. Ona bunları söylerdim. Benim namus falan gibi kavramlarım yok benim. Bir kadının gidip seni boşayıp başkasıyla evlenmesi senin kızın başka bir erkekle yatıp kalkması senin namusuna nasıl dokunuyor bu namus nedir yahu ben bunu anlayamıyorum” dedi.
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Gündem
Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık
Gündem
Hiç kimse bilmiyordu! Celal Şengör'ün dayısı bakın kim çıktı! Duyunca ağzınız resmen bir karış açık kalacak