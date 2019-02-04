Celal Doğan hangi partiden aday Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti’nin Gaziantep adayı Celal Doğan olacağı iddia edilmişti. Bu iddia doğru olmayınca Celal Doğan’ın HDP’nin Gaziantep belediye başkan adayı olacağı söylendi. Ancak Celal Doğan ne CHP-İYİ Parti’den ne de HDP’den aday oldu. Celal Doğan sürpriz yaparak DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Mustafa Sarıgül de DSP Şişli belediye başkan adayı olmuştu.

1989 ile 2004 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Celal Doğan, 31 Mart için DSP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Doğan adaylığını, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la birlikte açıkladı.

Celal Doğan, 1 Ağustos 1943’te Gaziantep'in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980'e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü. 1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999'da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi. 1993 yılından sonra uzun süre Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.