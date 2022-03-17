Celal Büyük kimdir? Celal Büyük nereli? Celal Büyük hayatı!
Celal Büyük kimdir? Celal Büyük nerede görev yaptı? Celal Büyük Ağrı müftüsü mü oldu? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Ağrı müftülüğüne Celal Büyük atandı. İşte Ağrı müftüsü olana Celal Büyük’ün hayatı.
1972 yılında Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Zonguldak Ereğli’de yaptı.
1990 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı.
1995 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1995 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı.
1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.
1998 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.
1998 Doktora eğitimine başladı.
2005’te Doktorasını tamamladı.
2006-2010 yılları arasında Bursa ve Çorum’da öğretmen olarak görev yaptı.
2011 Atatürk Üniversitesi KKEF DİKAB Bölümü’nde Yardımcı doçent olarak göreve başladı.
2015’te İlahiyat-Din Felsefesi alanında Doçent oldu.
14 Ağustos 2020 tarihinde Profesör oldu.
Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı'nda Profesör olarak görevine devam etmektedir.