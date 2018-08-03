Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2018 Üniversite tercih kılavuzu ÖSYM YKS

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ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak.