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Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek

İzmir’de, çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut’un ölümüne ilişkin yargılanan kızı H.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:21
Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek

İzmir’de, çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut’un ölümüne ilişkin yargılanan kızı H.A. için cezai ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından rapor istenmesine karar verildi.


İzmir’in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut’un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davaya devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Gülümser Bulut’un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve taraf avukatları katıldı.


Duruşmada tanık olarak ifade veren Gülümser Bulut’un komşusu A.T., “Gülümser Bulut arada kızıyla tartışırdı. Olaydan 3 gün önce akşam vakti balkonda gördüm, konuştuk biraz. O günden sonra kendisini görmedim. Kızı anneme ‘Annem eve gelmedi. Siz gördünüz mü?’diye sormuş” dedi.


Olayın gerçekleştiği hafta Perşembe günü saat 15.00’te motosikletini satmak için işyerinden izin aldığını söyleyen tutuksuz sanık H.A., “Akşam eve gelince annemi evde göremedim. Annem, Perşembe ve Cuma günleri dini sohbetler için dergaha giderdi. Daha önce de gidip 1-2 kaldığı olmuştu” diye konuştu.


Mahkeme heyeti, H.A.’nın cezai ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı ve Adli Tıp Kurumuna sevk dilip edilmemesinin sorulması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay


İzmir’in Konak ilçesi Anafartalar Mahallesinde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A.’nın 2018’in Ağustos ayında, polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut’un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. Olayla ilgili H.A. tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut’un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler verdiklerine dikkati çektiği H.A. ve ölen kadının yeğeni Y.K. hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açtı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:21
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