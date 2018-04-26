Çekya'dan skandal karar: Yeniden açacak

Çekya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Çekya, Batı Kudüs'teski fahri konsolosluğunu mayısta açmaya karar verdi. Bu yıl sona ermeden önce de Batı Kudüs'te bir de Çek Kültür Merkezi'nin açılışına karar verildi" dendi.

Çekya, Kudüs'teki fahri konsolosluğunu 1990'lı yılların başında açmış ancak fahri konsolosun 2016'da ölmesinin ardından burası kapatılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump aralıkta ülkesinin on yıllardır sürdürdüğü politikada değişikliğe giderek ABD'ninin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını duyurmuştu.

Kudüs'ün statüsünün Filistin ve İsrail arasında gelecekte yapılması arzulanan iki devletli barış anlaşması kapsamında çözülmesi yönündeki görüş birliğini bozan karar, Filistinliler'in yanı sıra dünya genelinde Müslümanlar'ın tepkisini çekmişti.

İsrail yanlısı tavrıyla bilinen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ise dün akşam ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki arzusunu yineledi.

Başkentteki Prag Kalesi'nde İsrail'in kuruluşunun 70. yılı nedeniyle yapılan etkinlikte konuşan Zeman bu konuyu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü söyleyerek Netanyahu'nun kendisine 'Bunu yaparsan sana kendi evimi veriririm' dediğini anlattı.

Zeman sözlerini "Bu arada ABD'den kopya çektiğimiz suçlamasını güçlü şekilde reddediyorum. Tam tersine ABD bizim önerimizi kopyaladı" diye sürdürdü.

Bu adımlara itiraz eden Avrupa ülkelerini "Korkaklar" diye niteleyen Zeman sözlerini de "Gelecek yıl Kudüs'te" diyerek bitirdi.

Netanyahu, Zeman'a yazdığı mektupta "Sizi İsrail'de yıl sonunda karşılamaktan memnun olacağım. Umuyorum ki birlikte Kudüs'teki Çekya Büyükelçiliği'ni açacağız" ifadelerini kullandı.

Zeman büyükelçiliğin taşınmasının fahri konsolosluğun ve kültür merkezinin açılması sonrasında gerçekleşeceğini işaret etsede bunun önce Çekya parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Filistinliler İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ün gelecekteki başkentleri olmasını istiyor.

İsrail ise Kudüs'ün tamamının 'ebedi başkenti' olduğunu iddia ediyor.