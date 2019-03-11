Çekya’da fırtına nedeniyle yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

PRAG (AA) - Çekya’da şiddetli fırtına ülke genelinde yaklaşık 320 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Orta Avrupa’da dün gece meydana gelen şiddetli fırtına Çekya’da hayatı olumsuz etkiledi.

Çekya'nın en büyük elektrik tedarikçisi Çekya Elektrik İşleri (CEZ) Sözcüsü Sona Holingerova, yaptığı açıklamada, ülkenin 14 bölgesinin 10'unda enerjide "kriz durumu" ilan edildiğini bildirdi.

Ülkede 300'den fazla yüksek gerilim hattının fırtınadan zarar gördüğünü belirten Holingerova, ülke genelinde 320 bin evin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Almanya ve Avusturya’yı da etkisi altına alan fırtınanın saatte 200 kilometreye ulaştığı kaydedilirken, fırtına nedeniyle çok sayıda evin zarar gördüğü, tren hatlarına devrilen ağaçlar dolayısıyla demir yolu ulaşımının aksadığı belirtildi.

Fırtına nedeniyle Almanya’da bir kişi yaşamını yitirirken, Avusturya’da maddi zarar meydana geldi.





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