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Çektikleri videoya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyen öğrencilerin yüzü güldü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde öğrencilerin ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü vesilesiyle hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak cevap verdiği video, öğrencileri gururlandırdı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:40
Çektikleri videoya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyen öğrencilerin yüzü güldü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde öğrencilerin ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü vesilesiyle hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak cevap verdiği video, öğrencileri gururlandırdı.

 

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı’na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Toplamda 52 öğrencinin anlamlı sözler söylediği video, Gölköy Anadolu Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi Furkan Gündüz sosyal medyada paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketledi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz’ün 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına, “Sevgili Furkan, İstiklal Marşı’mızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak” şeklinde cevapladı.



"Çok mutluyuz"

 

Videoyu arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını belirten Furkan Gündüz, "Okulumuzun bir görevi vardı, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için program hazırlayacaktık. Bunu öğretmenlerimizle birlikte bir çalışma sürdürdük. Sonrasında ortaya böyle bir fikir çıktı. Bütün öğrencilerden anlamlı cümleler aldık. En iyi 52 cümleyi bir hafta sürecinde bulup video çektik. Güzel bir görüntü ortaya çıktı, çok mutluyuz” dedi.



“Cumhurbaşkanımız kayıtsız kalmadığı için çok heyecanlandık”

 

Videonun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da videoyu paylaşıp, öğrencileri tebrik etmesinin kendilerini onurlandırdığını ifade eden Gündüz, “Öncelikle bütün ilçenin önünde videoyu sunduk, sonrasında da okulumuzda sunduk. Sosyal medyada da paylaştık ve büyük ses geldi. Cumhurbaşkanımızı etiketlemeyi düşünürken bütün arkadaşlarım yardım etti, beraber attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın adıyla etiketleyip attık. Büyük bir sevinçti, heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız da bize kayıtsız kalmayıp geri cevap verdiğinde daha çok sevindik ve heyecanlandık. Çok mutluyuz, kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

Okul Müdürü Engin Biçici de öğrencilerin bu çalışmayı yoğun bir tempo ile hazırladıklarını belirterek, mutlu olduklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden de ciddi oranda geri dönüş alındığını belirten Müdür Biçici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video sosyal medya üzerinden paylaşarak cevap vermesinin, kendilerini gururlandırdığını aktardı.

 

Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Öztürk de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağladığı geri dönüş ile bundan sonraki süreçte daha güzel projelere imza atacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:40
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