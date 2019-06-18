0553 313 94 23

Çektiği acılara dayanamayıp evden kaçtı, ayakkabı boyayarak yaşama tutunuyor

SİİRT (İHA) – Diyarbakır’da yaşarken babası yaşta bir adamla evlendirilen 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Leyla Öztemel, yaşadığı acılara dayanamayarak evden kaçtı.

18 Haziran 2019 Salı 12:14
Çektiği acılara dayanamayıp evden kaçtı, ayakkabı boyayarak yaşama tutunuyor

SİİRT (İHA) – Diyarbakır’da yaşarken babası yaşta bir adamla evlendirilen 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Leyla Öztemel, yaşadığı acılara dayanamayarak evden kaçtı. Siirt’e gelen Öztemel, ayakkabı boyayıp parklarda yatarak hayata tutunmaya çalışıyor.


Genç yaşta babası yaşındaki adamla evlendirilerek hayatı kabusa dönen Öztemel’in bu evlilikten 2 engelli çocuğu dünyaya geldi. Hayatı zorluklar içinde süren Öztemel, acılara dayanamayarak evden kaçtı. 2 çocuğunun hasretini içine gömen Öztemel, Siirt’in yolunu tuttu. Burada ayakkabı boyayıp parklarda yatan Öztemel, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.


Yaşadıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Öztemel, çektiği acılara, sıkıntılara daha fazla dayanamayarak evini terk edip Siirt’te sokaklarda yaşamaya başladığını söyledi. Öztemel, “45 yaşındayım sahipsizim, bir ev istiyorum. Allah rızası için bir el uzatın bana. Boyacılık yaparak ekmek paramı çıkarıyorum, böyle geçiniyorum. Acılarla, üzülmekle yaşadım, sokaklarda yaşadım. Bu çileyi çekmek zorunda değildim. Burada yaşamak istiyorum. Babam yaşındaki adama verdiler beni. Sebep olan benim babamdır” dedi.



“Devletten destek eli bekliyoruz”


Sokaklarda yaşayan Leyla Öztemel için devletten yardım eli beklediklerini belirten çevre esnafından Emre Tosun, Öztemel’in kimsesiz olduğunu ve yetkililerin ona sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tosun, “Leyla abla bir haftadır yaklaşık Güres Caddesi’nde takılıyor. Başta çardakta oturuyordu. Onunla gittim tanıştım. Kim olduğunu falan sordum, memleketinden kaçıp gelmiş gördüğü eziyetlerden, çileden dolayı bizde acıdık sahip çıktık ona. Bizde elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz ama yetersiz oluyor. Devletin de buna sahip çıkması lazım ona bir kapı açması lazım. Bir yardım eli uzatılsın artık.Bu kadına üzülüyoruz. Yazık günah birileri bu kadının sesini duysun. Bir haftadır çimenliklerde yatıyor. Ben bir hafta önce hasır getirdim evden yastık yorgan elimden geldiğince yardımcı oldum. Arkadaşlar sağ olsun yemek verdik ona elimizden gelen budur esnafız bizde yapabileceğimiz pek fazla bir şey olmuyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya Büyükşehir’den trafikte farkındalık çalışması
    1. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    2. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    3. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    4. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    5. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    6. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    7. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    8. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    9. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    10. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    11. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    12. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    13. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    14. Erenler’de kilitli parke taşları..
    15. Altın fiyatları
    16. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    17. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    18. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    19. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    20. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    21. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5..
    22. Konuk sanatçılar projesine AB'den..
    23. Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle..
    24. Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu..
    25. Eski yarbay sanık kod adına kadar..
    26. Çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi
    27. Fren yapan otobüsün üzerinden yola..
    28. O Bir Star’a uluslararası ödül
    29. Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin..
    30. Müge Anlı stüdyosu kayıp yakınlarıyla..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması