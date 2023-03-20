Çekmeköy'ün genç evladı Ankara yolunda..

Çekmeköy’ün tanınmış genç işadamlarından, Çekmeköy Haber Sahibi, Erdem İnşaat Yönetim kurulu Başkanı ve Ordulu Derneklerin Başkanı Sedat Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi’nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olduğunu ilçe binasında coşkulu bir programla açıkladı. MHP İlçe Başkanı Tahsin İnce, Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Yücel Yalçınkaya, Ümraniye Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Karataş, partililer ve Ordulu hemşerilerinin yoğun destek verdiği adaylık açıklamasında konuşan Sedat Erdem, “Çocukluk yaşlarımızdan itibaren bayrağını gururla taşıdığımız partimde bugün milletvekili aday adayı olarak karşınızdayım. Allah nasip ederse yarın Ankara MHP genel merkezimizde müracaatımızı yapacağız” dedi.

“Ben Çekmeköy’ün bir evladıyım” diye sözlerine devam eden Erdem; “Her zaman sizlerle birlikte, iç içe olduk. Çekmeköy’ün bir evladı, hepinizin kardeşiyim. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra da parlamentoda ülkemiz ve milletimize hizmet için mücadele vereceğiz. Sizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara’da bir kardeşiniz olduğu bilinciyle telefonunu her çaldırdığınızda yanınızda beni bulacaksınız” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Erdem, “Bu ülkenin ay yıldızlı bayrak sevdalıları olarak bizler her zaman dava adamı olduk, bundan sonra da bu çizgide yürümeye devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimleri bundan öncekilere hiç ama hiç benzemiyor. Aday gösterilsek de gösterilmesek de sahadaki mücadelemiz hiç eksilmeden devam edecek. Özellikle farklı hayaller içerisinde olanlara karşı alanlardaki duruşumuzu herkes görecek. Seçim sürecinin farklı algılarla yürütülmesine seyirci kalamayız. Bakın bugün yerli ve milli aracımızı bu ülkenin insanları satın almak için sıraya giriyor. Yine İHA’larımız ve SİHA’larımız dünya semalarında uçup dosta güven düşmana korku salıyor. İşte böyle bir zamanda bizlere düşen Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Cumhur İttifakı’nın yeniden iktidarı için kararlılıkla mücadele etmektir” şeklinde konuştu.

Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı ve ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya da yaptığı konuşmada ASİAD yönetim kurulunda da birlikte oldukları Sedat Erdem’in yanında ve destekçisi olduklarını ifade etti. Yeni Türkiye yüzyılında üreten ve dünya ile rekabet eden bir gelecek için Cumhur ittifakı iktidarının mutlaka ama mutlaka devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, “İstihdam, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz ve ülkemizin gelecek yüzyıllara miras bırakacağı tam bağımsız Türkiye vizyonunun oluşması bakımından bu seçimler çok önemli” dedi. Yalçınkaya, “Sedat kardeşimiz her zaman birlikte olduğumuz bir kardeşimiz. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz ve yanındayim” şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Tahsin İnce, ve Ümraniye Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Karataş da yaptıkları konuşmalarda Sedat Erdem’in yanında olduklarını ifade ettiler..

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