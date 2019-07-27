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Çekmeköy’deki doğa ve yaşam kompleksi, 7’den 70’e tüm halka hitap ediyor

İstanbul Çekmeköy’de 200 dönüm alanda konumlandırılan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi geçtiğimiz Nisan ayında Kapılarını açtı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
Çekmeköy’deki doğa ve yaşam kompleksi, 7’den 70’e tüm halka hitap ediyor

İstanbul Çekmeköy’de 200 dönüm alanda konumlandırılan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi geçtiğimiz Nisan ayında Kapılarını açtı.


Tesis içerisinde birden fazla faaliyet alanı bulunuyor. Hayvanat bahçesi, piknik alanı, restaurant & cafemacera parkı, yöresel ürünler merkezi, aile çay bahçeleri gibi alanlarda vatandaşlar ailece orman havası içerisinde gün boyu eğlence, macera ve farklı lezzetlerin tadına varıyor. Hayvanat bahçesinde 60 türden 350 adet canlıyı barındıran alanda ise en çok ilgi gören yavru ayı Silva ile yavru kaplan Kimbo ilgi görüyor. Vatandaşlar ve çocuklar, Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesinden gelerek başta yavru ayı Silva ve yavru kaplan Kimbo’yu yakından görme, resim çekinme ve bakıcıları eşliğinde besleyebilme fırsatını da yakalıyor. Ünlüler dünyası ve sosyal medya fenomenlerinin de sık sık ziyaret ettiği kompleks, doğa içerisindeki faaliyet alanları ile 7’den 70’e tüm halka hitap ediyor. Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, kompleksin 2. etabında çok yakında açık hava sinema, paintball, kır düğün alanları, buz pateni gibi bir çok alanın daha faaliyete geçeceğinin müjdesini de paylaştı.


Böylesi görülmedi


Geçtiğimiz Nisan ayında kapılarını ziyarete açan kompleks alanında bulunan yavru ayı Silva, papağan Ziya, piton yılanı okey masasında buluştu. Sıkı dost olan üçlü masada bulunan kokteyllerden içerek okey oynamanın tadını çıkardı. Yavru ayı Silva ise sıkı dostu papağan Ziya’yı öperek tüm insanlığa samimiyet mesajı verdi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
  1. doğa

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