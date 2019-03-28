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Çekmeköy’de yeni kültür merkezleri yükselmeye devam ediyor

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28 Mart 2019 Perşembe 14:37
Çekmeköy’de yeni kültür merkezleri yükselmeye devam ediyor

Çekmeköy Belediyesi, artan nüfusa bağlı olarak mahallelere yeni kültür merkezleri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor


Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, gelişen ve değişen Çekmeköy’e kalıcı eserler kazandırıyor. Artan nüfusa bağlı olarak gerçekleştirilen projelerde modern ve model Çekmeköy vizyonuna uygun olarak dizayn edilen Çekmeköy Alparslan Türkeş Kültür Merkezi, Hamidiye Kültür Merkezi ve Fatih Kültür Merkezi’nin çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İlçemiz her geçen gün gelişiyor ve dışarıdan göç alıyor. Bizler de ihtiyaçlara cevap verebilmek adına yeni ve modern binalar inşa ediyoruz. Bu merkezlerimiz tamamlandığında kültürel faaliyetlerin yanı sıra, alt katlarına inşa edilecek otoparklarla da ilçemiz sakinlerine hizmet edecek” dedi.



Çekmeköy Alparslan Türkeş Kültür Merkezi


Doğa Park’ın girişinde yapım çalışmaları devam eden Çekmeköy Alparslan Türkeş Kültür Merkezi, 11 bin metrekare üzerine inşa ediliyor. Merkezin içerisinde tiyatro salonu, konferans salonu, cep sineması ve sahneler yer alacak. Merkezin alt katları bölge halkının kullanımına sunulmak üzere otopark olarak tasarlandı.



Yeni Hamidiye Kültür Merkezi


Geçtiğimiz yıllarda genç, yaşlı birçok mahalle sakininin Belnet, eğitim ve hobi kursları için kullandığı Hamidiye Kültür Merkezi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılacak bina ve yeşil alanın değerlendirileceği projede 13 bin metrekare üzerine çalışıldı. Yeni tesiste derslikler, konferans salonu ve sosyal alanlar bulunacak. Bölgenin trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak otopark ihtiyacına cevap verecek merkezde 263 araçlık otopark da bulunacak. Kültür merkezi, çevresindeki yeşil alanın da düzenlenmesi ile birlikte daha kullanışlı bir sosyal tesis haline gelecek.



Yeni Fatih Kültür Merkezi


Çamlık Mahallesi’nde bilgi evi olarak kullanılan eski bina yıkılarak yerine yeni bir kültür merkezi yapılacak. 3 bin 600 metrekarelik alana sahip olacak yeni tesiste kütüphane, derslikler, atölyeler ve zemin altı otoparkı olacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:37
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