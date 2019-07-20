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Çekmeköy’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Çekmeköy Şile yolunda bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerleyen motosikletin selesine basıp ayağa kalkarak metrelerce yol aldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Çekmeköy’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Çekmeköy Şile yolunda bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerleyen motosikletin selesine basıp ayağa kalkarak metrelerce yol aldı. Motosikletli maganda bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Çekmeköy Şile yolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, motosikletini tek teker üzerinde kullandı. Motosikletli maganda tek teker üzerinde motosikletinin selesine basarak ayağa kalktı. Motosiklet sürücüsü bu şekilde metrelerce yol alarak hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı. Motosikletli magandanın tek teker üzerinde ilerlerken ayağa kalktığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
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