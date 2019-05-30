Çekmeköy’de mobilya fabrikasında korkutan yangın

Çekmeköy’de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadan çevreye yoğun duman yayıldı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki mobilya malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen yangında gökyüzüne yoğun bir duman yükseldi. Çevredepanik yaşanırken, durum itfaiyeye bildirildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Fabrikada çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde yangından ötürü çevreye yoğun duman yayılıyor.