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Çekmeköy'de meclis üyesi adayının yaralanması

Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez'in, teyzesinin oğlu C.A. tarafından yaralandığı belirlendi- Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi

28 Mart 2019 Perşembe 19:06
Çekmeköy'de meclis üyesi adayının yaralanması

İSTANBUL (AA) - Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez'i (33) yaraladığı iddiasıyla teyzesinin oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güngören Mahallesi Turgut Özel Bulvarı girişinden yaralı olarak Çekmeköy Tıp Merkezine getirilen Dönmez, buradaki müdahalenin ardından kontrol amacıyla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dönmez'in polise verdiği ilk ifadesinde, aracını yıkarken teyzesinin oğlu C.A'nın (49) kendisini yanına çağırdığını, gitmeyince sinirlenip kafa attığını ve elindeki su şişesiyle başına vurduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan C.A'nın da benzer şekilde ifade verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:06
  1. Demokrat Parti
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