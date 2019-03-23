Çekmeköy’de kağıt fabrikasında yangın İstanbul Çekmeköy’de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

İstanbul Çekmeköy’de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken fabrikadaki kağıt balyalarının yanmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Çekmeköy Sırapınar Maahllesi Beykoz Caddesi üzerinde bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine Yenidoğan, Ömerli ve Bozhane itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan kağıt balyaları da iş makinelerince bölgeden kaldırıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, destelerce kağıt balyasının yanmasıyla maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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