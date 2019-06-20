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Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman içindeki barakası yandı

Çekmeköy’de Alemdağ ormanlarının içerisinde bulunan felçli bir vatandaşın yaşadığı barakada yangın çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:51
Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman içindeki barakası yandı

Çekmeköy’de Alemdağ ormanlarının içerisinde bulunan felçli bir vatandaşın yaşadığı barakada yangın çıktı. O sırada evde bulunan Cavit Ertop kendisini son anda dışarı attı. Alev alev yanan barakadaki yangın üzerine alarma geçen itfaiye ekipleri, alevleri ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Barakanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olay yeri havadan görüntülendi.


Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Alemdağ ormanının içerisindeki kısmi felçli Cavit Ertop’a ait barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Evde kalan kısmi felçli Cavit Ertop ise son anda evden ayrıldı. Alev alev yanan baraka, olay yerine gelen vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kısa sürede alev topuna dönen barakaya Yenidoğan itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye erleri, alevlerin ormana sıçramasını kısa sürede engelledi. Evin sahibi Cavit Ertop, “Yangınçıktığında evdeydim. Görür görmez muhtarı aradım. O da sağ olsun hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın esnasında eşim evde değildi. Tek başımaydım” dedi. Reşadiye Mahalle Muhtarı Erkan Akyılmaz ise, “Yangının hemen ardından olay yerine geldik. Yangın küçüktü ama bir patlama oldu. Herhalde tüp patladı. Ondan sonra yangın bir anda büyüdü” şeklinde konuştu.


Öte yandan, küle dönen baraka ile çevresi drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:51
  1. doğa

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