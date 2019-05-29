Çekmeköy’de dehşet dolu cinayet

Çekmeköy’de kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, bir erkek şahsı sokak ortasında önce dövdüler, ardından boğazından bıçaklayarak öldürdüler. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Çekmeköy Ayazma Mahallesi 107. sokakta 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları bir erkek şahsı darp ettiler. Ardından saldırganlar, darp ettikleri şahsı boğazından bıçakladılar. İki saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazından bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, saldırganların yabancı uyruklu olabileceği iddia edildi.