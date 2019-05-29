Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor.
Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:56
Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor.
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