Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor. Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Çekmeköy’de bir erkek şahıs, kimliği belirsiz iki kişi tarafından önce dövülüp ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahıslar kayıplara karışırken, polisin çalışması sürüyor.

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