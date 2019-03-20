Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan Nişantepe’ye metro müjdesi

Çekmeköy Belediye Başkanı ve AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, katıldığı bir açılışta iki müjde açıkladı. “Metroyu Allah nasip ederse Nişantepe’ye kadar uzatacağız” diyen Başkan Poyraz, Türk-Alman Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Vakfı ortaklığında ilçeye kazandırılacak teknoparkın da müjdesini verdi. Başkan Poyraz, tesiste kendisine uzatılan 7 günlük bir cüce keçi yavrusunu da kucağına alarak sevdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçede hizmete giren Park of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi’nin açılış törenine katıldı. Açılışa İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı’nın yanı sıra bürokratlar ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şu açıklamalarda bulundu:

“Biz birileri gibi cakcuk yapmıyoruz. Diyoruz ki, Çekmeköy’e metro getirdik. İşte farkımız bu. Şimdi de hastanemizi açtık. 2 gündür Alemdağ’daki Çekmeköy Devlet Hastanemiz polikliniklerde hizmet vermeye başladı. Biz de belediye olarak her mahalleden ücretsiz servis koyduk. Farkımız bu. İş bilenin, kılıç kuşananın. Şu anda Çekmeköy’ü 100 dönümün üzerinde en az 5 tane parkı olan bir ilçe haline getirdik. Şimdi yapımı devam eden Seyir Tepesi, Doğa Parkı, Ömer Aktuğ Parkı’nı birbirine bağlayarak sizlerin kullanabileceği 1 milyon metrekare yeşil alan üretiyoruz. Bu hizmetleri yapabilmiş ve karşınıza çıkabilmiş bir kardeşiniz olarak Allah’a şükrediyorum. Çekmeköy’e kadar metroyu getirdik. Şimdi Taşdelen’den Aydınlar, Soğukpınar, Kirazlıdere devam ediyor, Güngören’den, Taşdelen’den, lunaparkın oradan bizim nikah sarayımız, oradan Sancaktepe, Sultanbeyli, Sabiha Gökçen’e devame den bu metroyu inşallah milletimiz takdir edip Rabbim nasip ederse Binali Bey’le beraber Nişantepe’ye kadar getireceğiz. Bir durağımız Alemdağ Merkez, Çatalmeşe ve Nişantepe. Çekmeköy’ün bütün mahallelerinin artık metrosu olacak. 750 metre mesafeden metroya bineceğiz. Öyle birileri gibi hikaye anlatmıyoruz. Biz yaptık, yapıyoruz diyoruz. Farkımız bu. Birileri de yapacağız, edeceğiz, vereceğiz Yok kardeşim. Siz kendi döneminizde Çekmeköy’de 60 milyon borç bırakıp gittiniz. Dağıttığınız erzak paralarını biz ödedik. Allah’a hamdolsun. Ama biz bugün 300 trilyona yaklaşan bir bütçesiyle, hiçbir borcu olmayan bir belediyeyiz. Rabbimize şükürler olsun. Onun için, bu anlamda sizlere bir hizmetimizi daha söyleyip noktalıyorum. Biz şu anda Çekmeköy’e bir teknopark yapıyoruz. Türk Alman Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Vakfı’mızla beraber. Özellikle bizi sevindiren iki noktası var bu hizmetimizin. Birincisi, bölgemizin marka değerini arttırıyoruz bir teknopark yaparak. İkincisi de üniversite mezunu kardeşlerimize istihdam yaratma adına önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız. Böylelikle bölgemizin hem marka değeri artacak, hem de istihdama dönük önemli bir çalışmayı üniversite mezunlarımız için bölgemize kazandırmış olacağız.”

Konuşmaların ardından tesisin açılışını simgeleyen kurdele, Başkan Ahmet Poyraz tarafından kesildi. Daha sonra Ahmet Poyraz ve beraberindekiler, hayvanat bahçesi de içeren tesisi gezdi. Burada Ahmet Poyraz, kendisine uzatılan iguanaya dokundu. Sevmesi için getirilen 7 günlük cüce keçi yavrusunu gören Başkan Poyraz, yavruyu kucağına alarak sevdi.