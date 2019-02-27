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Çekmediği kredi borcu var ancak ödeyeceği banka ortada yok

Banka borcunu ödemediği gerekçesiyle kara listeye alınan vatandaşın ne gözüken borcu ne de ödeyeceği banka var.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:54
Çekmediği kredi borcu var ancak ödeyeceği banka ortada yok

Banka borcunu ödemediği gerekçesiyle kara listeye alınan vatandaşın ne gözüken borcu ne de ödeyeceği banka var.


Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan ilginç olayda, 2014 yılında bankaya kredi çekmek için giden 2 çocuk babası Şenol Erken, aldığı cevap karışında şaşkına döndü. Erken’e, bankadan 2 kere 10’ar bin lira kredi çektiği ve 20 bin lira parayı ödemediği gerekçesiyle kredi alamayacağı söylendi. Şoke olan Erken, herhangi bir bankadan kredi çekmediğini ve böyle bir borcunun da olmadığını görevliye söyleyerek yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi için girişimlerde bulundu.


Olayı anlatan Şenol Erken, "2014 yılının 6. ayında kredi almak için bankaya gittim. Banka görevlisi bana ’6’ncı ve 7’nci aylarda ayrı ayrı 10’ar bin lira olarak toplam 20 bin lira kredi çekmişsin. Bu parayı ödememişsiniz takibe düşmüşsünüz’ diyerek kredi vermedi. Bunun üzerine avukat tuttum, Samsun ve Bafra’da savcılığa şikayette bulundum. Maalesef iki taraftan da takipsizlik kararı çıktı. Olay meydana çıkmadı. Borcum gözüküyor. Bütün bilgilerim doğru, telefonum doğru, adres bilgilerim doğru ancak ben böyle bir para çekmedim. Borcum gözüküyor fakat ortada banka yok" dedi.


Parayı ödeyeceği bankanın belli olmadığını ifade eden Şenol Erken, "Bulsam önümüzü açmak için ödeyeceğim. Hangi bankaya borcum olduğu belli değil. Banka yok piyasada. Beni Merkez Bankasından kredi kullanamaz hale getirdiler. Benim önümün açılmasını istiyorum. Türkiye vatandaşı olarak kanunun verdiği haklardan yararlanabilme şansımız olmuyor. Kredi çekemiyorum. Bankalarla bir şey yapma şansımız yok. Yetkililere sesleniyorum. Bu nasıl bir iş ben bir şey anlamadım. Her şeyimiz doğru ama piyasada banka yok. Bizim ismimiz cismimiz şu anda belli. Bunun düzeltilmesini istiyorum. Ben de vatandaş olarak hakkımın geri verilerek bankalardan faydalanabilmem için kanunun ne gerekiyorsa yapmasını istiyorum. Beni borcun var diye ne arama var ne bir evrak gönderme var. Bu bana engel. Merkez Bankasından kara listeye almışlar. Bu yüzden kredi alamıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:54
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