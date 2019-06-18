Çekirge operasyonuna 10 tutuklama

Bursa ve İnegöl polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik 1000 kişiyle şafak operasyonu düzenledi. 49 kişinin gözaltına alındığı ve Çekirge adı verilen operasyonda adliyeye çıkartılan 15 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adliye girişinde "Allah’ın adaleti şaşmaz abi" diye bağıran zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Dün Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi’nde Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti operasyon yapıldı. 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid), 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 bin TL suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar, ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 15 zanlıdan Seymen A., Cemil A., Kemal K., Ferdi K.,Ayhancan Ç., Derya Ş., Öznur Ç., Tolga G., Ufuk G. ve Serdal T. tutuklanırken, Samet U., Sevinç Ç. ve Abdulvahap R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer şahısların sorgulamaları ise emniyette devam ediyor. Sorgulamaları biten zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.