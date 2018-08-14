0553 313 94 23

Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tescilli ayçiçeği çekirdeği 'İnegöl alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca, çareyi çevre yolunun bir şeridini kapatmakta buldular.

14 Ağustos 2018 Salı 00:17
Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler

Türkiye'nin çerezlik en büyük ayçiçeği çekirdeği 'İnegöl alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamamaktan yakınıyor. Üreticiler bu yıl da Ahmet Türkel Çevre Yolu'nun bir şeridini kapatarak ürünlerini yaklaşık 1 kilometre boyunca serdi.

1 KM YOL KAPATILDI

Akbaşlar Mahallesi'nde ayçiçeği çekirdeği yetiştiren Şaban Çakır, "Çekirdeklerimizi ayırdık. Bugün de kurutmaya başladık. Çevre yolunun bir şeridini kapattık. Burada kurutmak daha iyi oluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik şeride ürünlerimizi serdik. Havalar iyi giderse bir hafta içersinde çekirdekler tamamen kurutulmuş olur." dedi.

Ayçiçeği çekirdeklerini her yıl bu şekilde kuruttuklarını söyleyen Çakır, geçen yıl kilosunu 6 liraya sattıkları ürünün fiyatının bu yıl 4 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 00:17
  1. çekirdek
  2. bursa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4 liradır"
    1. "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4..
    2. New York borsası düşüşle kapandı
    3. Çekirdekleri kurutmak için çevre..
    4. Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması:..
    5. Pentagon'dan Türk pilotlar için flaş..
    6. Çanakkale'de orman yangını
    7. Yunanistan flaş iddia: 6 Türk jeti..
    8. İnatlaşma hastalık mı?
    9. Gözaltı morluklarından kurtulmak için..
    10. Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?
    11. Obeziteyi tetikleyen faktörler nelerdir?
    12. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    13. Domatesin faydaları nelerdir?
    14. Alerjik deri testi nasıl uygulanır?
    15. İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip..
    16. Sıtma belirtileri nelerdir? Nasıl..
    17. Çapraz bağ yırtığı nedir? Nasıl tedavi..
    18. İşte Türkiye'nin yeni ticaret planı
    19. Melania Trump, Donald Trump'tan..
    20. Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?