Çekirdek yükü tır devrildi Bursa’nın İnegöl ilçesinde çekirdek yüklü tır devrildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çekirdek yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda Huzur Mahallesi girişinde meydan geldi. Kayseride yüklediği çekirdekleri Balıkesir’e götüren Eyüp E. idaresindeki 38 AJ 884 plakalı çekirdek yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Yan yatan tır yaklaşık 40 metre sonra elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Ankara-Bursa istikametine giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak başka kazaların yaşanmasını önledi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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