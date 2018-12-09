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Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

Arızalanan asansörde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

09 Aralık 2018 Pazar 00:49
Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde mahsur kaldığı asansörde çekirdek çitleyerek kurtulmayı bekleyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kıbrıs'tan sınava girmek için kente gelen Ahmet Doğru, arkadaşını ziyaret etmek amacıyla iş yerine gitti.

İş yerinin adresini karıştırarak yanlış binaya giren Doğru, 6. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı.

Polisten yardım isteyen Doğru, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mahsur kaldığı sırada ekipleri asansörde çekirdek çitleyerek bekleyen Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının iş yerini karıştırdığını belirterek, "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı, onunla vakit geçirdim." dedi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 00:49
  1. Adana
  2. asansör
  3. CANKUR
  4. çekirdek
  5. mahsur kalma

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