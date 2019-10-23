Rusya'dan son dakika açıklaması: Çekilin yoksa Türk ordusu sizi ezecek

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Kremlin'den son dakika açıklaması yapıldı.

Sözcü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kürtlere en yakın müttefik oldu. Ancak yine de onları terk ettiler. Esasen onlara ihanet ettiler ve şimdi Kürtleri sınırda tutmayı ve onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar. YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" denildi.