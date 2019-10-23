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Rusya'dan son dakika açıklaması: Çekilin yoksa Türk ordusu sizi ezecek

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:00
Rusya'dan son dakika açıklaması: Çekilin yoksa Türk ordusu sizi ezecek

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Kremlin'den son dakika açıklaması yapıldı.

Sözcü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kürtlere en yakın müttefik oldu. Ancak yine de onları terk ettiler. Esasen onlara ihanet ettiler ve şimdi Kürtleri sınırda tutmayı ve onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar. YPG, Türkiye sınırından çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" denildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:00
  1. Ordu
  2. Sözcü Dmitriy Peskov

YORUM YAZ

  • ihsanihsan23 sa önce
    kobani kamışlıyı kendi aldı nasıl olacakki saçma
  • ZAFERİMZAFERİM23 sa önce
    DOĞRU SÖZE BAŞKA NE DENİR !

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