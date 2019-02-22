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'Çekileceğiz' diyen ABD'den Suriye'ye sevkiyat

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:08
'Çekileceğiz' diyen ABD'den Suriye'ye sevkiyat

Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi.

Çok sayıda malzeme taşıdı

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:08
  1. ABD
  2. Suriye
  3. konvoy
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