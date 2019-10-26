Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu böyle görüntülendi
Bir yandan Suriye'den çekilme açıklamalarıyla dünya kamuoyunu meşgul eden ABD, diğer yandan bölgeye askeri sevkiyatına devam ediyor. Son olarak Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu ajanslar tarafından görüntülendi.26 Ekim 2019 Cumartesi 18:27
Irak üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD'ye ait Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi.
Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında 2 ABD helikopteriyle eşlik edildi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
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