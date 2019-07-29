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Çekici gecikince yolu kapatan arızalı aracı elleriyle kaldırıp taşıdılar

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bir aracın arızası yapması sonucu yarım saat süreyle ana arterde trafik tıkandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:17
Çekici gecikince yolu kapatan arızalı aracı elleriyle kaldırıp taşıdılar

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bir aracın arızası yapması sonucu yarım saat süreyle ana arterde trafik tıkandı. Yolun trafiğe kapanmasıyla haber verilen çekicinin gecikmesi üzerine de kuyrukta bekleyen diğer araç sürücüleri ilginç bir çözüm bularak el yordamıyla arızalı aracı yoldan kaldırdı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın en işlek ana arterleri arasında yer alan Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan 20 GB 713 plakalı bir araç yol ortasında aniden arıza yaparak durdu. Sürücüsünün çabasına rağmen aracın çalışmaması, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde Kuşadası’nın en işlek caddesinde trafiğin yarım saat tıkanmasına neden oldu. Haber verilmesine rağmen çekicinin gecikmesi üzerine tıkanan yolun açılması için trafikte sıkışan diğer araç sürücüleri elleriyle yolda kalan aracı kaldırıp, kenara çekerek trafiği açtı. Kuyrukta bekleyen sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla arızalı aracın çekici yerine insan gücü ile kaldırılması diğer vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:17
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