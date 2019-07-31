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Çekçekçiler kayıt altına alınıyor

Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığının ortak projesi ile ‘çekçekçi’ diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt altına alınacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Çekçekçiler kayıt altına alınıyor

Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığının ortak projesi ile ‘çekçekçi’ diye tabir edilen hurda toplayıcılar kayıt altına alınacak.


Körfez Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ile ortak yürütülecek proje kapsamında bölgedeki çekçekçi diye tabir edilen hurda toplayıcıları kayıt altına alacak. İlçe genelindeki huzur ve güvenliğin korunması, özellikle hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi adına gerçekleştirilecek proje kapsamında, çekçekçiler gün içerisinde 08.00 ile 20.00 saatleri arasında kendilerine izin verilen bölge içerisinde çalışma yürütecek. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak izin alması gereken çekçekçiler, kayıt altına alındıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirilecek. İzin belgesi verilen çekçekçilere, üzerinde faaliyet bölgesinin yazılı olduğu yaka kartları ve çalışma yelekleri verilecek. Yelek üzerinde de numaralandırmalar olacak.


Emniyet, Jandarma ve Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapılacak, uymayanların izin belgeleri iptal edilecek ve haklarında idari para cezası uygulanacak. Konuyla ilgili olarak Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, bölgedeki hurda alımı gerçekleştiren iş yeri sahipleriyle de bir araya geldi, Gökkaya konu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Hurda alımı gerçekleştiren iş yeri sahiplerini de konuyla ilgili bilgilendirdik. İlerleyen günlerde çekçekçilerle de bir toplantı yapacağız ve kendilerini bilgilendireceğiz. Güvenlik noktasında Kaymakamlığımız ile birlikte aldığımız bir karar sonrası çalışma yürütüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
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