Çek elini mescidimizden

Yavuz Selim İstanbul

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan ziyaretinden döner dönmez Müslümanların ibadethanesine savaş açtı. Seçim öncesi cami cami dolaşıp rahle önünde poz veren İmamoğlu’nun, ateist Nesin Vakfı ile kol kola girerek Çatalca ilçesinde bulunan 49 metrekarelik mescidin inşaatını durdurup yıkım işlemlerine başladığı öğrenildi. Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde imar durumu ibadethane olarak şerh edilen ve Çatalca Belediye Meclisi’nin imar izni vermesiyle Rabıta Vakfı tarafından inşasına başlanan mescide kilit vuran İBB’nin bölgede zabıta bulundurarak vakıf yetkililerini alana yaklaştırmadığı kaydedildi. Nesin Vakfı ile komşu arazide bulunan mescid hakkındaki kara propagandanın bu ateist oluşum tarafından tezgahlandığı belirlenirken, bölgede hükümdarlık kuran ‘Nesinlerin’ cami tahammülsüzlüğü üzerine İBB’nin harekete geçtiği aktarıldı.

Ateist 'nesin'ciler

Akit’e konuşan Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin Hocaefendi, önce yalan haber ve provokasyon, sonra inşaatı durdurma şoku yaşadıklarını söyledi. 30 dönüm arazi içerisinde kurulu bulunan 8 dönümlük bir arazinin hayırsever sahibi tarafından Rabıta Vakfı’na bağışlandığını belirten Perçin Hoca, arazi içerisinde daha önceden var olan ancak kullanıma müsait olmayan 49 metrekarelik mescidi yeniden onarmak için Çatalca Belediyesi’nden izin aldıklarını dile getirdi. Murat Perçin şöyle devam etti: “Burada Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir mescid var. Buraya en yakın cami 3 kilometre ötedeki Gökçeali Köyü’nde. Merkez ise 8 kilometre uzaklıkta. Çatalca Belediyesi’nden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışmalara başlamamız üzerine iftira sağanağı başladı. ‘Tarikat üyeleri kasıtlı olarak yerleştiler, silahlarla geziyorlar, çocukların fotoğraflarını çekiyorlar’ diye yalan üstüne yalan yazdılar. Bir zamanlar keçisi çalınan müftüyü ‘müftü keçi çaldı’ diye haber yapan malum medya üzerimize geldi. Kapı komşularının kavgasını bile Rabıta Vakfı’na bağladılar. Bu alandaki Nesin Vakfı maalesef ki gerilimi tırmandıran taraf oldu.

İBB’den mescide kilit

Bölgede Çatalca Belediyesi söz sahibi olmasına rağmen İBB ekipleri 24 saat boyunca mescid etrafında nöbet tutmaya başladı. Resmiyete baktığımız zaman Yapı Kayıt Belgesi alınsa da bir kapının yeri değişse de iptal oluyormuş, bizde bunun bilgi eksikliği vardı. Bunlar kolay düzeltilecek şeyler. Ancak bunlar ısrarla ‘kaçak inşaat’ diyorlar. ‘Mescid’ diyemiyorlar, ibadethane diyemiyorlar. İBB’nin tavrını anlayamıyoruz. Seçimden önce, Beylikdüzü’nde kaçak cami yaptırdığını, müftünün imam vermediğini, kaymakama ‘sen imam ol ben müezzin olayım’ dediğini söyleyen bir başkan, seçimden sonra nasıl bir mescide bunları reva görür? Camiler Haftası için bize davetiye gönderenler 49 metrekarelik mescide neden kafayı takar? Bir kiliseye, cemevine gösterilen tolerans mescide neden gösterilmiyor? Geçmişte camileri ahıra çeviren, alimleri asan CHP zihniyetini bu tavrıyla karşımızda görmek istemiyoruz.”