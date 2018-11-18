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Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya geliyor

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Koatka Ankara'ya geliyor. Koatka, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile görüşecek.

18 Kasım 2018 Pazar 12:36
Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 19 Kasım 2018 tarihinde Ankara’ya çalışma ziyaretinde bulunacak olan Çekya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Martin Koatka ile görüşecek.

İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular...

Görüşmede tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:36
  1. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
  2. Çekya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Martin Koatka
  3. Ankara

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