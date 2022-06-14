Ceikhou Kouyate Trabzonspor’a mı transfer olacak? Ceikhou Kouyate hangi takımda?
Trabzonspor’un transfer gündemindeki Ceikhou Kouyate ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ceikhou Kouyate ile kulübü sözleşme yenilememesi üzerine Trabzonspor Ceikhou Kouyate tranferinde fırsat mı doğdu yorumları yapılıyor. Peki Ceikhou Kouyate kimdir? Ceikhou Kouyate nereli kaç yaşında? Ceikhou Kouyate hangi takımda oynadı? Ceikhou Kouyate hangi mevkide?
Trabzonspor, Crystal Palace forması giyen Ceikhou Kouyate ile yakından ilgileniyor. Ceikhou Kouyate kulübü ile sözleşme yenilemedi.
Cheikhou Kouyate kimdir?
Cheikhou Kouyate 21 Aralık 1989 tarihinde Dakar’da doğdu.. Senegalli futbolcudur. Premier League takımlarından Crystal Palace'da forma giymektedir.
Cheikhou Kouyate kariyeri
Senegal'de doğan Kouyaté ülkesinin takımlarından Yego AS kulübünde futbola başladı. 2006 yılında Brussels'li yöneticiler tarafından izlenen ve beğenilen futbolcu uzun süre genç takımda oynadıktan sonra Brussels kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştır. Brussels kulübü futbolcuya 3 ay ödeme yapmadığından sözleşmesi mahkeme kararıyla feshedilerek Anderlecht takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Anderlecht'te teknik direktör Ariel Jacobs tarafından forma şansı verilen Kouyate, Lucas Biglia'yla beraber 2009-10 sezonunun sürprizlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. 18 Haziran 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden West Ham United ile dört yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu transfer West Ham'ın 2014-15 sezonu öncesi Mauro Zárate'den sonra yaptığı ikinci transfer olarak kayıtlara geçti.