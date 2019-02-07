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Ceferin yeniden UEFA başkanı

- Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi

07 Şubat 2019 Perşembe 14:25
Ceferin yeniden UEFA başkanı


İSTANBUL (AA) - Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu. UEFA başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak.

Ceferin, FIFA'nın men cezası verdiği Michel Platini'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede yapılan oylamada Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geride bırakarak göreve gelmişti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:25
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