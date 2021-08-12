Takımların yeni sezon transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Alexander Sörloth ile anlaşamazsa yerine Cedric Bakambu’yu kadrosuna dahil edeceğini duyurdu. Cedric Bakambu’nun biyografisi futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cedric Bakambu, Nisan 1991'de Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Ivry takımında başlayan Bakambu, 2006 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra 2010 yılında Serdar Gürler'in de formasını giydiği Sochaux takımına transfer oldu.

Cedric Bakambu, 2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a transfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı. Villarreal formasıyla da 75 La Liga maçına çıkan golcü oyuncu 31 gol attı. Çin'de de 62 maça çıkan santrfor, 45 gol attı. Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol attı. Bakambu'nun, Avrupa Ligi'nde de 12 golün altında imzası bulunuyor.