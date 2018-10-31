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Cedi Osman coştu! Cleveland galibiyetle tanıştı! 136-114

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen Osman, Atlanta Hawks'u 136-114 yendikleri karşılaşmada 20 sayı ve 5 ribaunt üretti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:44
Cedi Osman coştu! Cleveland galibiyetle tanıştı! 136-114

NBA'e 8 maçla devam edildi. LeBron James'in takımdan ayrılmasının ardından zor günler geçiren Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks maçını 136-114 kazandı.

Sezonun 7. karşılaşmasında galibiyetle tanışan Cavaliers'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Cavaliers'ta 20 sayı, 5 ribaunt, 3 asist üreten Cedi Osman ve 26 sayı, 3 top çalmayla oynayan Rodney Hood öne çıktı.

Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 24 sayı, Alex Len ise 22 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Raptors'ı Leonard sürükledi

Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Toronto Raptors ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadeleden, 129-112 ev sahibi Raptors galip ayrıldı.

8. maçında 7. galibiyetini elde eden Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 31 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla takımını sürükledi. Kyle Lowry 20 sayı, 12 asist, Pascal Siakam da 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons'ın 11 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 125-113

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 136-114

Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-107

Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-105

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 129-112

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 85-104

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 107-95

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 128-110

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:44
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