0553 313 94 23

ÇEDAŞ’ın çağrı merkezi, ayda 57 bin çağrıya çözüm üretiyor

Hizmet bölgesinde kesintisiz enerji için 7/24 çalışan ÇEDAŞ’ın çağrı merkezine ayda 57 binden fazla çağrı geliyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
ÇEDAŞ’ın çağrı merkezi, ayda 57 bin çağrıya çözüm üretiyor

Hizmet bölgesinde kesintisiz enerji için 7/24 çalışan ÇEDAŞ’ın çağrı merkezine ayda 57 binden fazla çağrı geliyor. Çağrı karşılama oranı yüzde 97,60’larda olan ÇEDAŞ’ın ulaşılabilirlik oranı ise yüzde 99,93 seviyesinde bulunuyor.


Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 bin 789 kilometrekare gibi geniş bir alanda 975 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), elektrikle ilgili her türlü soruya 186 Çağrı Merkezi ile 7/24 kesintisiz yanıt veriyor. 2018 yılında günde ortalama bin 900, ayda 57 binden fazla çağrı alan ÇEDAŞ’ın yılda aldığı çağrının toplamı ise 680 bini aştı. Öte yandan 2019 yılı Ocak ayında, olumsuz hava koşullarına bağlı elektrik arızaları nedeniyle ortalamanın üzerine çıkan çağrı sayısı 92 bin olarak gerçekleşti. 2018 yılı sonu itibarıyla çağrı karşılama oranı yüzde 97,60 gibi oldukça yüksek seviyede olan şirketin hedefi 2019 yılında yüzde 100’lere ulaşmak. ÇEDAŞ Çağrı Merkezi müşteri memnuniyet oranı ise elektrik dağıtım şirketleri arasında Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.


Çalışanların yüzde 63’ü kadın


ÇEDAŞ daha kaliteli hizmet için çağrı merkezi çalışanlarını iletişim teknikleri, stres yönetimi, çağrı merkezi süreçleri, teknik eğitim, zaman yönetimi gibi eğitimlerle destekliyor. Toplam 50 çalışanı bulunan ÇEDAŞ’ın çağrı merkezinde kadın çalışanların oranı ise yüzde 63’lerde bulunuyor En çok arıza, aydınlatma ve bilgi edinme yönünde çağrı alan ÇEDAŞ Çağrı Merkezi, daha iyi hizmet vermek için müşterilerine geri bildirimde bulunarak sorun ve şikayetlerin takibini yapıyor.


Gerek çağrı karşılamada gerekse müşteri memnuniyet noktasında sektör ortalamalarına göre oldukça iyi durumda olduklarını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım,"Abonelerimizden gelen talep, öneri ve şikayetlere bir yandan çözüm üretirken, diğer yandan da benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yatırım planlarımızı buna göre düzenliyoruz. Nüfus daha kalabalık olduğu için şu anda en yüksek çağrı merkez ilçelerden geliyor. Yine nüfus yoğunluğu nedeniyle Erbaa ve Sorgun gibi ilçelerimizden de daha çok çağrı alıyoruz. Gelen çağrılara arkadaşlarımız hızla yanıt verirken, arka planda büyük bir ekip de çözüm için yoğun ve hızlı bir çalışma gayreti gösteriyor." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda tüketicilerin kanaat önderi
    1. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    2. Park halindeki traktörün akü ve..
    3. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    4. Bakan Pakdemirli, "Bin tonun üzerinde..
    5. Yüksekova’da doğum hastası için..
    6. ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna..
    7. Aktaş meşale ve konfetilerle karşılandı
    8. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    9. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    10. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    11. Okullar arası step aerobik il..
    12. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    13. Turkcell’li atletler Avrupa seferinde
    14. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    15. FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet..
    16. İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019..
    17. Kaçak cep telefonu operasyonunda şok..
    18. Okullar arası Yıldız Kızlar Grup..
    19. Bakan Pakdemirli, Yenice’ye müjdelerle..
    20. Aşırı tuz ve şeker kullanımı mutfakta..
    21. Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobil"..
    22. Eski eşini öldürmek için oğlunu..
    23. Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3..
    24. Kınalı keklikler doğanın korunmasına..
    25. 7 mürettebatı kurtaran Sahil..
    26. Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma
    27. AK Parti 28 Şubat’ı unutmadı
    28. Şikayetler artık polise yüz yüze..
    29. 2019 YKS başvurularında son gün ne..
    30. KidZania ve SosyalBen Vakfı’dan..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."