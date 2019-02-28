ÇEDAŞ’ın çağrı merkezi, ayda 57 bin çağrıya çözüm üretiyor

Hizmet bölgesinde kesintisiz enerji için 7/24 çalışan ÇEDAŞ’ın çağrı merkezine ayda 57 binden fazla çağrı geliyor. Çağrı karşılama oranı yüzde 97,60’larda olan ÇEDAŞ’ın ulaşılabilirlik oranı ise yüzde 99,93 seviyesinde bulunuyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 bin 789 kilometrekare gibi geniş bir alanda 975 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), elektrikle ilgili her türlü soruya 186 Çağrı Merkezi ile 7/24 kesintisiz yanıt veriyor. 2018 yılında günde ortalama bin 900, ayda 57 binden fazla çağrı alan ÇEDAŞ’ın yılda aldığı çağrının toplamı ise 680 bini aştı. Öte yandan 2019 yılı Ocak ayında, olumsuz hava koşullarına bağlı elektrik arızaları nedeniyle ortalamanın üzerine çıkan çağrı sayısı 92 bin olarak gerçekleşti. 2018 yılı sonu itibarıyla çağrı karşılama oranı yüzde 97,60 gibi oldukça yüksek seviyede olan şirketin hedefi 2019 yılında yüzde 100’lere ulaşmak. ÇEDAŞ Çağrı Merkezi müşteri memnuniyet oranı ise elektrik dağıtım şirketleri arasında Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Çalışanların yüzde 63’ü kadın

ÇEDAŞ daha kaliteli hizmet için çağrı merkezi çalışanlarını iletişim teknikleri, stres yönetimi, çağrı merkezi süreçleri, teknik eğitim, zaman yönetimi gibi eğitimlerle destekliyor. Toplam 50 çalışanı bulunan ÇEDAŞ’ın çağrı merkezinde kadın çalışanların oranı ise yüzde 63’lerde bulunuyor En çok arıza, aydınlatma ve bilgi edinme yönünde çağrı alan ÇEDAŞ Çağrı Merkezi, daha iyi hizmet vermek için müşterilerine geri bildirimde bulunarak sorun ve şikayetlerin takibini yapıyor.

Gerek çağrı karşılamada gerekse müşteri memnuniyet noktasında sektör ortalamalarına göre oldukça iyi durumda olduklarını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım,"Abonelerimizden gelen talep, öneri ve şikayetlere bir yandan çözüm üretirken, diğer yandan da benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yatırım planlarımızı buna göre düzenliyoruz. Nüfus daha kalabalık olduğu için şu anda en yüksek çağrı merkez ilçelerden geliyor. Yine nüfus yoğunluğu nedeniyle Erbaa ve Sorgun gibi ilçelerimizden de daha çok çağrı alıyoruz. Gelen çağrılara arkadaşlarımız hızla yanıt verirken, arka planda büyük bir ekip de çözüm için yoğun ve hızlı bir çalışma gayreti gösteriyor." dedi.