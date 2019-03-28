0553 313 94 23

ÇEDAŞ elektrik kesintilerini üç dakikada çözüyor

Elektrik dağıtım sektöründe teknolojiye yaptığı yatırımlarla dijital devrim yolunda önemli adımlar atan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
ÇEDAŞ elektrik kesintilerini üç dakikada çözüyor

Elektrik dağıtım sektöründe teknolojiye yaptığı yatırımlarla dijital devrim yolunda önemli adımlar atan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ( ÇEDAŞ) kesintilere anlık müdahale ediyor. Uzaktan kontrol ve izleme merkezi (SCADA) ile Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS) sayesinde abonelerden arıza bildirimi ve ihbar gelmeden kesintilere karşı hızla çözüm üretiliyor.


Elektrik dağıtım hizmetinde ileri teknolojiyi sahaya taşıyan ÇEDAŞ bu alanda yaptığı yatırımların sonuçları rakamlara da yansıdı. Uzaktan kontrol ve kumanda merkezi olarak ifade edilen SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısını 190’a çıkaran firma, bu sayede SCADA Merkezi üzerinden müdahale edilen kesintilerin yüzde 85’ini 0-10 dakika arasında çözüme kavuşturmayı başardı. Söz konusu kesintilerin yüzde 68’i ise 3 dakika dolmadan giderildi.


190 istasyon SCADE ile kontrol edilebiliyor


Elektrik kesintilerinde lokasyon belirleme ve trafonun hangi hattan beslendiğini görme olanağı sağlayan SCADA sistemi, arıza esnasında manevra yapma imkanı tanıyarak arızalanan hatta, farklı bir hattan enerji verilebilmesini de sağlıyor. Hizmet kalitesini en üst düzeye taşımak için özelleştirme sürecinin ardından aralıksız olarak yatırımlarına devam eden firma, 2015 yılında ilk adımını attığı SCADA sistemine 2018’de 50 istasyonu daha entegre etti. Böylece 2018 sonu itibarıyla firmanın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 190 istasyon SCADA’ya entegre edilerek uzaktan izlenir hale geldi.


Kesintiden hangi abonenin etkilendiği görülüyor


Kesinti anında SCADA üzerinden alternatif besleme noktaları aracılığıyla sorunlu bölgeye enerji verildiğine işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım,"Saha envanterinin dijital haritasını içinde barındıran Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), müşteri bilgilerini içinde barındıran Müşteri Yönetim Sistemleri (CC&B) ile entegrasyonu bulunan Dağıtım Yönetim Sistemi sayesinde hangi abonenin hangi trafodan ve elektrik direğinden enerji aldığı bağlantısal olarak kayıtlı ve izlenebilmekte. Tüm bu teknolojileri entegre bir şekilde içerisinde barındıran SCADA Merkezi sayesinde kesintinin olduğu şebeke unsurunun ve kesintiden hangi abonelerin etkilendiği görülmekte. Bu teknoloji abonelerden kesinti ihbarı gelmeden kesintiye müdahale imkanı sağlamaktadır. Ayrıca SCADA Merkezi üzerinden on-line olarak elektrik şebekesi unsurlarına uzaktan müdahale edilebildiği için iş süreçleri hız kazanmakta. Ekiplerin kesinti noktasına gitmesine gerek kalmadan kesinti on-line olarak uzaktan yapılan manevralarla giderilebilmekte" dedi.


Kesintiye sebep olan kalıcı bir arıza varsa SCADA Merkezi’nde kullanılan Dağıtım Yönetim Sistemi sayesinde arızanın yaşandığı bölgenin otomatik olarak tespit edildiğine dikkat çeken Kıvılcım, bu durumda arıza noktasına en yakın ekibin kullandığı tablete arıza bilgisinin iletildiğini dile getirdi.


Kıvılcım, "DMS sayesinde şebekemizde bulunan sayaçlardan aldığımız veriler ile abonelerimizin bildirim veya ihbarda bulunmasına gerek kalmadan sistem ilgili şebeke unsurları için kendiliğinden iş emri oluşturmakta. Yaptığımız teknolojik yatırımların sonuçları kesintiye müdahale sürelerindeki yaşanan düşüşlerde kendini göstermiş durumda. Söz konusu sistemler sayesinde geçici arıza nedeniyle oluşan kesintilerin yüzde 68’ini en geç 3 dakika içerisinde çözüme kavuşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den hareket eden Palau bayraklı tankerin kaçırılması
    1. Türkiye'den hareket eden Palau..
    2. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    3. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    4. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    5. Görme engelliler için kitap okudular
    6. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    7. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    8. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    9. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    10. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    11. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    12. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    13. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    14. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    15. Çocuklara Büyükşehir koruması
    16. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    17. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    18. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    19. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    20. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    21. Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu..
    22. Yerli otomobilin modeli nasıl olacak |..
    23. Avustralya'da "24. Uluslararası Çiçek..
    24. Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman..
    25. Eskişehir'deki arkadaş cinayeti..
    26. Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten..
    27. PKK'lı teröristlere ait sığınaklar..
    28. Şahinbey'in ölümünün 99. yılı
    29. Altın fiyatları
    30. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi