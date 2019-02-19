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ÇEDAŞ çalışanları, sahaya eğitim parkurunda hazırlanıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta, 52 bin 789 kilometrekare alanda 950 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.

19 Şubat 2019 Salı 13:23
ÇEDAŞ çalışanları, sahaya eğitim parkurunda hazırlanıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta, 52 bin 789 kilometrekare alanda 950 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), saha personelinin bilgi birikimini yükseltmek ve sahada yaşanabilecek tüm senaryolara karşı hazırlıklı olmak adına genel müdürlük yerleşkesinde oluşturduğu eğitim parkuru ile çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini kuralları kapsamında eğitim almasını sağlıyor.


ÇEDAŞ, sahada ortaya çıkabilecek sorunlara karşı çalışanlarını her açıdan hazırlıyor. Bu çerçevede oluşturulan eğitim parkurunda işe yeni başlayanlar sahaya çıkmadan önce en az bir haftalık eğitime, mevcut çalışanlar ise yıl boyunca tekrar eğitimlerine tabi tutuluyor. Söz konusu eğitim sırasında sahada yaşanacak tüm olasılıkları içeren senaryolar uygulamalı olarak anlatılıyor. Her eğitim sonunda da çalışanlar alanında uzman eğiticiler tarafından değerlendiriliyor ve birim yöneticilerine raporlanıyor.Sahada kullanılan farklı trafo ve elektrik direği çeşitleri, alçak gerilim ve orta gerilim enerji iletkenleri, izolatör, parafudr gibi enerji dağıtım tesislerini oluşturan tüm ekipman ve malzemelerin yer aldığı eğitim parkurunda çalışanlar uzman eğiticiler tarafından eğitiliyor.


ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, kurdukları parkurda verilen eğitimler sayesinde çalışanların sahadaki arızalarda çok daha güvenli, hızlı ve doğru aksiyonlar aldıklarını belirterek,"Şirket olarak iş güvenliğine ve görünmez tehlike olarak nitelendirdiğimiz elektrik tehlikesi barındıran alanlarda gerekli tüm önlemlerin alınmasına büyük önem veriyoruz. Eğitim parkurumuz sayesinde personelimiz tüm senaryolara karşı kendini uygulamalı olarak hazırlayabiliyor." diye konuştu.


Eğitim parkurunun ileri ki dönemlerde meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine de kapılarını açacağını söyleyen Kıvılcım,"Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacı oldukça yüksek. Çoğu mühendis adayı okulu bitirdikten sonra uygulamalı güvenlik eğitimlerini alamadan kendilerini sahada buluyor. Kısa vadede, geleceğin mühendislerine bu parkurda uygulamalı eğitimler verecek sosyal sorumluluk projelerimizi devreye almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:23
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