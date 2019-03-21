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ÇEDAŞ, aydınlık sokaklar için bakım çalışmalarını sürdürüyor

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
ÇEDAŞ, aydınlık sokaklar için bakım çalışmalarını sürdürüyor

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 180 bin armatürün taramasını yapan ÇEDAŞ ekipleri,2 bin 449 armatürün de bakım ve onarımını yaptı.


ÇEDAŞ, 2019 yılı başında başlattığı planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sivas’ta 70 bin, Tokat’ta 60 bin ve Yozgat’ta 50 bin olmak üzere toplam 180 bin armatürü kontrol etti. Sorun tespit edilen 2 bin 449 armatürün bakım ve onarımını gerçekleştirip çalışır hale getiren ÇEDAŞ, 550 adet armatürünü ise yenileri ile değiştirdi.


Sivas, Tokat ve Yozgat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım,"Aydınlatma, kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu noktada, enerjinin sürekliliğini sağlamak için aralıksız sürdürdüğümüz bakım ve onarım çalışmalarımıza 2019 yılında da devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini, hizmet verdiğimiz şehirlerin daha güzel bir görünüme sahip olmalarını ve trafik güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, büyük bir özveriyle bakım ve onarım çalışmalarını yürüten ve kısa sürede bu çalışmaları tamamlayan ekiplerimize gösterdikleri azim ve performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Yıl sonuna kadar geriye kalan 70 bin armatürün de bakım ve kontrollerini tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.


Bakım faaliyetlerinin yapıldığı bölgeler içinde en sık şikayet Sivas merkezden gelirken, ÇEDAŞ ekipleri armatürlerin bakım çalışmalarında ihbar ve şikayetlerin yoğun olduğu bölgelere öncelik veriyor. Planlanan sokak aydınlatmalarının kontrol ve onarımlarını tamamlayan ekipler, gelen şikayetler doğrultusunda arızaları tespit ederek, hızlı bir şekilde sorunun giderilmesini sağlıyor. Müşteri memnuniyeti için sahada aktif olarak ihbarları değerlendiren ekipler, bakım ve onarım çalışmalarını imar alanı içinde en geç 24 saat, imar alanı dışında ise 48 saat içinde tamamlıyor.


Öte yandan muhtarlar için oluşturulan WhatsApp grupları, 186 Çağrı Merkezi, 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve www.cedas.com.tr intertet sitesi üzerinden gelen ihbarları da değerlendiren ÇEDAŞ ekipleri, ihbar ve şikayetleri beklemeden, oluşmuş ve oluşabilecek arızaların tespiti ve bakım çalışması için kontrol faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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