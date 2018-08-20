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Çeçenistan'da polis merkezine saldırı düzenlendi!

Çeçenistan'dabaşkent Grozni'de polis merkezine saldırı düzenlendi. Olayda iki saldırganda etkisiz hale getirilirken 1 poliste yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:54
Çeçenistan'da polis merkezine saldırı düzenlendi!

Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de 2 kişi sivil gibi girdikleri polis merkezine saldırdı. Saldırıda 2 saldırgan da polis tarafından öldürülürken 1 polis yaralandı. 

Başkent Grozni’de yaşanan olayda 2 kişi polis merkezine sivil kılığında girerek saldırıya hazırlandı. Polis merkezinde bulunan polisler tarafından fark edilen saldırganlara, polis tarafından ilk önce uyarı yapıldı. Yapılan uyarıların rağmen saldırı planlarından vazgeçmeyen saldırganlar polislere saldırdı. Saldırıda 1 polis yaralanırken 2 saldırgan da polis tarafından öldürüldü. Yaralı polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Çeçenistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, öldürülen saldırganların araştırılmasından sonra saldırıyı planlayan kişi veya örgütlerin kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:54
  1. Çeçenistan
  2. polis merkezine saldırı

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