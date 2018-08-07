Çeçen kahraman Yusuf Temirkhanov'u binler uğurladı

Bir Rus albay tarafından tecavüz edilerek öldürülen Çeçen kızın intikamını aldığı Rusya'nın Omsk kentinde bulunan hapishanede tutulan Yusuf Temirkhanov, Rus yetkililerin açıklamasına göre, "kalp krizi sonucu" hayatını kaybetti.

Cuma günü gelen Yusuf Temirkhanov'un ölüm haberi Çeçenistan'ı yasa boğdu. Yusuf Temirkhanov'un vefat haberinin bu kadar ilgi çekmesinin arkasında çok acı bir hikaye var;

Sosyal medyada ''Çeçenistan'ın gerçek kahramanı'' ''halkın intikamını alan kahramana'' ''Nohchi K1onah'' yani "Çeçen evladı" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Yusuf Temirkhanov'un cenazesine binlerce kişi katıldı. Cenazeye albayın öldürdüğü 18 yaşındaki Eliza Kungayev'in babası Vishan Kungayev'de vardı.

Acılı baba cenazede konuştu, ''Bize büyük bir utanç, yüreğimde zor taşıyorum. Omuzlarımıza ağır bir yük bıraktı. Canavar 10 yıl dünyada serbestçe dolaştı. Kahraman Yusuf Temirkhanov, Moskova'da Budanov'u öldürdü. Alnının ortasından vurdu. Hakim kararına tebessümle karşılık verdin. Biz seninle gurur duyuyoruz ey kahraman yiğit Çeçen evladı.''

HER YÖNÜYLE ACI HİKAYE

2000 yılında Rus ordusu 160. Muhafızlar Tank Alayı komutanı Albay Yuriy Budonav 15 yaşındaki Çeçen kızı Elza Kungaeva’ya önce tecavüz etmiş sonra da katletmişti. Şubat 2001’de Budanov duruşmaları başladı. Tecavüzcü Albayı kurtaracak hiçbir delil yoktu. Toplanan deliller, askerlerin ifadeleri katliam emrini veren kişinin bizzat Albay olduğunu otaya koyuyor, tecavüzü bilfiil işleyenin de Albay’ın bizzat kendisi olduğu vurgulanıyordu.

Tecavüzcü Albay’ın kurtulması için ceza ehliyetinin bulunmadığını gösteren deli raporu lazımdı ve 3 Temmuz 2002 celsesinde Budanov’u hapisten kurtarma adımlarının ilki atıldı. 4 teste tabi tutulan tecavüzcü Albay’ın olay sırasında psikolojik travma geçirdiği ortaya koyulmak isteniyor ve böylece tahliyesi talep ediliyordu. İlki Novocherkassk’taki askeri uzmanlar tarafından ayakta tedavi ve kontrolü yapıldı. Rus basınının da yakından takip ettiği bu olayda heyet Albay’ın herhangi bir zihinsel problemi olmadığına hükmetti. İtiraz üzerine aynı yerde ikinci muayenesi yapıldı. Fakat hüküm bu sefer ortaya çekildi. Travmatik bulgulara rastlandığı kaydedildi. Üçüncü muayene, Sırbistan Adli Psikiyatri Merkezi doktorları tarafından yapıldı. Rapor’da “Yuri Budanov’a ait bulguların incelendiği, suçun işlendiği sırada zihinsel olarak yetersiz olduğu” teşhisi yer alıyordu.

Ortalığı karıştıran ve müdahil avukatların aksini ortaya koyan delilleri Tecavüzcü Albay’ı mahkemenin serbest bırakmasını engelledi. Ancak çabalar devam ediyordu. Mahkeme 18 Kasım 2002’de, Albay Budanov’un tekrarlanan “karmaşık psiko-psikiyatrik muayene bulguları” nın incelenmesi için tekrar Rostov-on-Don’daki Kuzey Kafkasya Bölgesi askeri mahkemesine gönderdi.

31 Aralık 2002’de 15 yaşında katledilen Çeçen kız Elsa Kungaeva’nın öldürülmesi sırasında “deli olduğu” açıklandı ve bir psikiyatri hastanesinde (cezai sorumluluktan muaf tutularak) zorunlu tedaviye gönderildi. Stanislav Markelov gibi davayı yakından takip eden önemli avukatlar olaya ilişkin yeni belgelerler ile mahkemeye başvurdular. 28 Şubat 2003 tarihinde, Yüksek Mahkeme yeni bir değerlendirme için “Budanov dosyasını” geri gönderdi. Dünya kamuoyunun ilgisi sağlanmasıyla Albay’ın yargılanması başa alındı. 25 Temmuz 2003’te, SKVO mahkemesi Budanov’u 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.Fakat verilen ceza çok hafifti. Bil fiil tecavüzü uygulamasına rağmen tecavüzden ceza verilmedi. Yalnızca üç maddeden suçlu bulundu: “kaçırma, cinayet ve görevi kötüye kullanma.”

SUİKASTLER...

Mahkeme, Budanov’un akli dengesinin yerinde olduğuna hükmetti, albay rütbesi ve devlet ödülü olan “Üstün Cesaret Madalyası” geri alındı. Bu göz boyamaların ardından küçük bir kızın tecavüz edilerek katledilmesi 10 yıl mı denilirken ortalık biraz sakinleşince daha 10 yıl bile dolmadan Albay şartlı tahliye ile serbest kaldı. Karanlık cinayetler15 Ocak 2009’da serbest kalan Albayın tahliyesi Müslüman Çeçenleri kızdırırken hemen akabinde meçhul cinayetler başladı. Tecavüzcü Albayın tahliyesinin hemen ardından (4 gün sonra) davada etkin olan ve Albay’ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlayan isim Avukat Stanislav Markelov suikaste uğradı. Rus asıllı avukat çetin bir insan hakları savunucusuydu.

Aynı gün olay yerine çok yakın bir yerde (Prechistanka caddesi) Anastasia Baburova adlı bir gazeteci başından vurularak öldürüldü. Her iki olayın da ortak yanı sadece mesafe ve cinayetin profesyonelliği değildi. Anastasia Baburova 15 yaşındaki Çeçen kızı Elza Kungaeva’nın davasını yakından takip ediyordu.

10 Haziran 2011’de tecavüzcü Rus albayı Yuriy Budonav’a başarılı bir suikast gerçekleştirildi. Saat 11: 30’da Moskova’nın merkezi (Hamovniki, Komsomolski Prospekt Caddesi)’nde Budanov’un arkasından sessizce yaklaşan suikastçi Budanov’un kafasına susturucu ile 4 el ateş etmişti. Suikastin yapıldığı ilk saatlerde daha deliller adli tıpa dahi gitmeden suikastin arkasındaki isim olarak Mogamed Süleymanov gösterildi. Mogamed Süleymanov Dağıstan’da mücadele veren Çeçen direnişçilerin o zamanki şer-i kadılarındandı.

Ancak 23 Temmuz 2011'de Kavkazcenter sitesinde bir video yayınlandı. Video’da Çeçen savaşçıların lideri Dokku Umarov , olayı tebrik edip sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi. Ve sıranın diğerlerine gelmesini ümid ettiğini de sözlerine ekledi. Olayın ardından göz altına alınan Çeçen Yusuf Hacı Temerhanov’un yargılama süreci başladı. 7 Mayıs 2013’te Budanov’a suikastten 15 yıl cezaya çarptırıldı. Rus basınına göre Temerhanov’un suikasti gerçekleştirme sebebi 2000 yılında İkinci Çeçen Savaşı’nda öldürülen babasının intikamını almaktı.

Temerhanov 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası almıştı. Avukatları davayı adil yargılama olmadığı suretiyle Avrupa İnsan haklarına taşıdı. Diğer yanda ağırlaştırılmış hapis yatan Temerhanov’un hapis şartları oldukça kötüydü. 2014 Eylül ayında Temerhanov acilen hastaneye kaldırıldı. Ailesine ulaşan bilgi ise, Yusuf Hacı Temerhanov’un hastalık sebebinin neye bağlı olduğunun bilinmediği yönündeydi. Avukatı Murad Musayev tarafından yapılan açıklama ise müvekkilinin zehirlendiği yönündeydi. 2 Ağustos’a gelindiğinde Yusuf Hacı Temerhanov kaldığı hapishanedeki hücresinde ölü olarak bulundu. Temerhanov’un ölmeden önce herhangi bir doktor nezaretinde bir hastalığının bulunmadığı ancak süre gelen hastalık ve şikayetlerinin bulunduğu öğrenildi.