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Biyografi Cebrail Karayel kimdir hangi takımda oynadı? Cebrail Karayel nereli kaç yaşında?
Biyografi

Cebrail Karayel kimdir hangi takımda oynadı? Cebrail Karayel nereli kaç yaşında?

Galatasaray başkan adaylarından Şebinkarahisarlı Dursun Özbek, "Satış çok yapmayacağız, bol bol transfer yapacağız" diyerek taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Dursun Özbek'in ilk transferini Cebrail Karayel ile yapacağı iddiaları sonrası, Cebrail Karayel kimdir? Cebrail Karayel nereli? Cebrail Karayel kaç yaşında? Cebrail Karayel hangi takımda oynadı, oynuyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 07:59:00 - 2022-05-30 08:00:56
Cebrail Karayel kimdir hangi takımda oynadı? Cebrail Karayel nereli kaç yaşında?

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performans ile ilgi odağı olan Cebrail Karayel bu sezon toplamda 32 maçta görev almıştır. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol, 5 asist üretti. Peki Cebrail Karayel kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Cebrail Karayel’in kariyeri, hayatı.

Cebrail Karayel kimdir?

Cebrail Karayel 15 Ağustos 1994 tarihinde Sungurlu'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır. Ocak 2019'da Karayel, MKE Ankaragücü ile ilk profesyonel sözleşmesini 2,5 yıllık imzaladı. Ankaragücü ile ilk profesyonel maçına ise 4 Mayıs 2019 tarihinde Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor karşısında çıktı.

 

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