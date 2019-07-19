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Cebelitarık'ta yüksek mahkeme İran tankerini alıkoyma süresini uzattı

Cebelitarık Yüksek Mahkemesince, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresi 15 Ağustos'a kadar uzatıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 17:04
Cebelitarık'ta yüksek mahkeme İran tankerini alıkoyma süresini uzattı

MADRİD (AA) - İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık Özerk Yönetimi'nde Yüksek Mahkeme, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı.

Cebelitarık Başsavcısı Michael Llamas, basına yaptığı açıklamada, "Grace 1" adlı tankeri alıkoyma süresinin Yüksek Mahkeme'de bu sabahki oturum sonrası 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başkanı Fabian Picardo'nun iki gün önce Londra'da İran yönetiminden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Yüksek Mahkeme'nin bu yönde karar vermesi dikkati çekti.

Picardo, söz konusu görüşmenin, tüm yasal gereksinmelerin karşılanmasından sonra "Grace 1" gemisinin serbest bırakılması açısından yapıcı ve olumlu geçtiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ın alıkoyduğu tanker

Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için sonuçları olacağı açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini açıklamıştı.

Bakanlık, İngiliz savaş gemisinin İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, ayrıca "Grace 1" gemisinin kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan Hint vatandaşı 4 kişiyi tutuklamıştı.

İran yönetimi, "Grace 1" ve tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:04
  1. Cebelitarık
  2. İran'ın petrol tankerine el konulması
  3. tankerin alıkoyma süresi uzatıldı

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