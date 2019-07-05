0553 313 94 23

Cebelitarık gerilimi büyüyor! İngiltere'ye gözdağı

İran, Cebelitarık açıklarında İngiltere tarafından el konulan petrol tankerinin serbest bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın "İran'ın görevi" olacağını açıkladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:26
Cebelitarık gerilimi büyüyor! İngiltere'ye gözdağı

İran Devrim Muhafızları, dün Cebelitarık açıklarında İngiltere kuvvetlerince el konulan İran'a ait petrol tankeriyle ilgili açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Reza tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'ye el koyduğu tankerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Reza ayrıca, tankerin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın "İran'ıngörevi" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz deniz kuvvetleri tarafından alıkonulmasının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını aktardı.

Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savundu.

Ne olmuştu?

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen bir tankeri durdurmuştu.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını ve tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirdi.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun altını çizen Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" ifadesini kullandı.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:26
  1. petrol
  2. iran
  3. ab
  4. suriye
  5. Cebelitarık
  6. ispanta
  7. Fabian Picardo
  8. DÜNYA Haberleri
  9. cebelitarık boğazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Özdemir, Kur’an kursunda incelemelerde bulundu
    1. Kaymakam Özdemir, Kur’an kursunda..
    2. İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş’ü..
    3. Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan..
    4. Asimder’den Vali Bilmez’e teşekkür
    5. "Süper Lig'de kalıcı olacağız"
    6. Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına..
    7. Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin..
    8. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin..
    9. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    10. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    11. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    12. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    13. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    14. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    15. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    16. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    17. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    18. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    19. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    20. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    21. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    22. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    23. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    24. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    25. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    26. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    27. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    28. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    29. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    30. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"